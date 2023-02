Das Streiflicht

(SZ) Zu den Dingen, die dringend geschrieben werden müssen, aber immer auf dem Schreibtisch der deutschen Geschichte liegen bleiben, gehört das Standardwerk "Leerstellen der Meinungsvielfalt - die wichtigsten Gespensterdebatten seit Gründung der Bundesrepublik". In der öffentlichen Wahrnehmung führt die Gespensterdebatte ein Schattendasein, was gewissermaßen zu ihrem komplexen Wesen gehört. Warum aber dieses Werk noch nicht geschrieben wurde, mag seinen Grund auch darin finden, dass die Sammelwut für ein solch enzyklopädisches Werk entscheidend durch einen paradoxen Umstand eingeschränkt wird: Wenn nämlich ein Thema in die Gespensterdebatte geworfen wird, soll dieser Impuls nicht den Anfang der Diskussion markieren, sondern genau das Gegenteil, nämlich das Ende. Zumindest ist das die Strategie: Einem lästigen Thema wird der Mantel des Schweigens übergestülpt. Und zum Schicksal nicht geführter Debatten gehört nun mal, dass sie niemandem im Gedächtnis bleiben. So gesehen wird man noch lange auf dieses Standardwerk warten müssen.