(SZ) Oftmals müssen jene Mitmenschen, die sich nach eigenem Dafürhalten als große, vielleicht sogar sehr große Persönlichkeiten betrachten, zu ihrer Verblüffung feststellen, dass eine undankbare und begriffsstutzige Welt ihr Genie verkennt. Nehmen wir einmal folgenden Fall an, also nur theoretisch: Ein früherer und nunmehr über Rassenlehren dozierender Verfassungsschutzchef betrachtete sich als einer der bedeutendsten Giganten deutschen Geistes seit Erich Ludendorff, doch vereitelten die dunklen Mächte des Mainstreams, dass er im Lande die verdiente Anerkennung erfahre. Vielleicht wäre diesem Herrn ein Trost, dass auch eine Frau namens Melitta Bentz einmal nicht so reich und berühmt war wie später, sondern eine normale Hausfrau aus Pirna, die ihren Söhnen das Löschpapier aus den Schulranzen mopste, um kleine physikalische Versuche anzustellen. Zur Verblüffung ihrer Kinder stach sie mit Nägeln Löcher hinein; leider ist nicht überliefert, ob die Familie gelegentlich in Sorge um die mentale Stabilität der Mutter war. Draußen wusste keiner von ihrem seltsamen Treiben. Heute steht an jedem Kaffeeregal ihr Name.