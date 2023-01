Das Streiflicht

(SZ) Im Berliner Nachrichtenfluss fischt man häufig im Trüben, aber manchmal, an glücklichen Tagen, glitzert im üblichen Schlick eine Nachricht wie ein Goldnugget. Der kommende Montag könnte ein solcher Tag sein, denn dann wird Christian Lindner im Schloss Bellevue die Wohlfahrtsmarken 2023, "Grimms Märchen - Hans im Glück", übergeben, und das ist in Zeiten wie diesen einfach schön, respektive "traumschön", wie ein früherer SPD-Bundestagsabgeordneter und Haushaltspolitiker aus Hamburg twittern würde, dessen Name allerdings nicht mehr genannt werden darf, obwohl er in der Kurzform dem Hans im Glück verwandt wäre. Er hat aber insofern Unglück im Glück, weil ziemlich unschöne Mengen Bargeld in seinem Schließfach gefunden wurden.