Das Streiflicht

(SZ) Von heute an können wir auch den Glänzend Schwarzen Getreideschimmelkäfer, genannt Buffalowurm, essen. Der bayerische Landwirtschaftsminister Hubert Aiwanger, genannt Winnetou, kennt den Buffalowurm nur als Parasit, also als eine Art linksgrünen Lebensmittelzersetzer, den man am besten mit der Schneekanone hinrichtet. Übrigens ist das Wort hinrichten im süddeutschen und südwestdeutschen Sprachgebrauch bedeutungssynonym mit herrichten (erinnern wir uns an Edmund Stoibers schöne Hommage an seine Frau Karin, die hin und wieder im Garten eine Blume hinrichtet). Wer also in Zukunft ein Curry mit hingerichteten Buffalowürmern herrichten will, bekommt dieser Tage dafür das Placet der EU, denn die neue Lebensmittelverordnung erlaubt es, den Buffalowurm in Gemeinschaft mit der Wanderheuschrecke und dem Gelben Mehlwurm fein zu mahlen und in die Kartoffelchips zu streuen.