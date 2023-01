Das Streiflicht

(SZ) Also wirklich, wer weiß schon so genau, was auf dem Dachboden, im Keller oder in der Garage ist? Zum Zivilisationsprozess des Menschen gehört, dass er irgendwann von den Bäumen runterkam und in Höhlen Schutz suchte. Mit der Zeit begann er dann, seine eigenen Höhlen zu bauen, die immer elaboriertere Formen annahmen, weswegen es so sonderbare Berufe wie den der Architektin oder des Baukreditvermittlers gibt. Weil im Zuge der menschlichen Entbaumung auch das Konzept des Eigentums, wenig später das der Gier entstand, legten die Menschen Räume an, in denen sie nicht wohnen, sondern in denen nur Dinge, materielle wie immaterielle, gelagert wurden: das Seelenheil in der Kirche, Speisen in der Vorratskammer, Zeug auf dem Speicher. In der heutigen postrationalen Gesellschaft streben viele nach einer Wohnung, in der man ein zusätzliches Zimmer hat, das man "Büro" nennt. In Wirklichkeit aber dient es der Aufbewahrung von Privatgerümpel, das einem mehr ans Herz gewachsen ist als der Partner, von dem man sich gerade getrennt hat.