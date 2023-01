(SZ) In dieser Zeit der Wirren bildet das Expertentum den Leuchtturm des Wissens und der Übersicht. Expertinnen und Experten erklären den Menschen dann zum Beispiel, warum Deutschland ein unrettbarer Fall ist oder einfach nicht unterzukriegen sei. Eine Unterart bilden die Militärfachleute. Sie gelten in der Expertenfamilie als zwielichtige Onkel, die in ihrem Keller mit Plastikpanzern die Schlacht von Kursk 1943 nachspielten. Militärexperten dürfen diesen Keller nur dann verlassen, wenn die übliche Einschätzung der anderen Experten, die Fähigkeit zur Landesverteidigung sei eine Idee von gestern, sich leider wieder als wenig nachhaltig erweist. Dann blinzeln der Militärexperte oder neuerdings auch die -expertin ins grelle Licht der Kameras und dürfen betonen, sie hätten es ja immer gesagt. Einen Sonderfall bildet Richard David Precht, der Experte für sämtliche Vorgänge auf dieser Erde ist und daher auch als führender Militärexperte des Landes gelten darf.