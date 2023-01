Das Streiflicht

(SZ) Das Schwierige an allen selbstverständlichen Sachen ist, dass immer ein Spielverderber anmerkt: Das ist aber keine Selbstverständlichkeit! So geht das seit Jahren mit dem Wort "Danke". Es ist keine Selbstverständlichkeit, wenn jemand sich bedankt, sagen die Kulturpessimisten. Damit loben sie vor allem sich selbst, weil sie noch "Danke" sagen. Gute Manieren sind keine Selbstverständlichkeit, sagen sie. Überhaupt hat alles, was in den Kanon der erwartbaren guten Handlungsweise eingegangen ist, den Status der Selbstverständlichkeit verloren. Wenn also jemand sagt, das versteht sich doch von selbst, dass ich dir geholfen habe, dann sagt bestimmt der ihm Dank Schuldende: Das ist nicht selbstverständlich. Und verpasst so dem Dank einen ordentlichen Klacks Extradank.