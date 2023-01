Das Streiflicht

(SZ) Franz Kafka vermochte dem Leben ein Kleid aus so viel Unwirklichkeit anzulegen, dass man bei der Lektüre an der Welt verzweifeln kann, ohne sie wirklich ernst nehmen zu müssen: Der Roman "Das Schloss" handelt von einem alles kontrollierenden Schloss, in dem sich K. vorstellen will, in das er aber niemals gelangt. "Der Prozess" handelt von einem Prozess, in dem K. sich einer Anklage gegenübersieht, aber nicht rauskriegt, was man ihm vorwirft. Hingerichtet wird er trotzdem. Doch sogar für einen Schriftsteller, der einen Mann als Käfer aufwachen lässt, hört das Kafkaeske auf, wenn es um die Eltern geht. In seinem "Brief an den Vater" rechnet Kafka ganz konkret mit dem übermächtigen Despoten ab, einem lauten Prager Kaufmann. Er schreibt: "Du kannst ein Kind nur so behandeln, wie Du eben selbst geschaffen bist, mit Kraft, Lärm und Jähzorn." Das saß. So gut, dass Kafka die Abrechnung mit dem Gewaltherrscher nie abschickte.