Wie Christine Lambrecht in der Silvesternacht ein sogar von ihr selbst bis dahin unerreichtes Meisterstück jener Kunst gelang, andere zum Fremdschämen zu bringen.

(SZ) Von jeher waren es die Menschen gewohnt, Dinge für sich zu behalten, die sie aus guten Gründen nicht hinaus in die Welt tragen sollten: peinliche Begebenheiten nach der Firmenfeier, Episoden mit Potenzial zum Verhängnis, besonders hässliche Gedanken über andere. Von sehr verschwiegenen Charakteren sagte man, diese seien ein Buch mit sieben Siegeln. Gewiss, manche Mentalitäten sind hier im Nachteil. Während Rheinländer und Rheinländerinnen mittels spezieller mentaler Botenstoffe Gedachtes unmittelbar in Gesagtes umsetzen, gelten Bewohner des benachbarten Bergischen Landes als verschwiegen und daher vertrauenswürdig. Dieser Eindruck kann jedoch auch entstehen, weil sie dort grundsätzlich eher gar nicht sprechen und, nur zum Beispiel, eine neue Runde Erzquell Pils durch ein kaum merkliches Nicken zum Wirt hin ordern. Aber schweifen wir nicht ab. Jemanden ins Geheimnis zu ziehen, galt einst als Akt besonderen Vertrauens, wobei die schöne altmodische Formulierung auch ahnen ließ, dass keineswegs alle Wert darauf legten, in die Geheimnisse ihrer Umgebung hineingezogen oder gar hineingezerrt zu werden.