Das Streiflicht

(SZ) Das kann ja wieder ein Bienenjahr werden! Man muss kein abergläubischer Wetter- und Vorzeichendeuter sein, um zu wissen, dass es in der Nacht von Silvester auf Neujahr schneien muss, damit es viele Bienenschwärme gibt. Und, hat es geschneit in der Neujahrsnacht? Hat es nicht, ganz im Gegenteil: Es war warm, von Schnee keine Spur. Trotzdem wurde zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen ein seltsames Phänomen registriert. "Alle Bienen sind draußen", sagte ein Experte vom dortigen Wetterdienst. Die Wärme habe die Imker in Schrecken versetzt, berichtete die dpa, es sei das völlige Chaos ausgebrochen. Wie auch immer das für die Bienen ausgehen mag, einen Jahreswechsel wie diesen hat die Welt noch nicht erlebt, jedenfalls nicht seit Beginn der Aufzeichnungen.