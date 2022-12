Das Streiflicht

(SZ) In Martin Luthers Gedicht "Ein feste Burg ist unser Gott" steht die berühmte Verszeile "Und wenn die Welt voll Teufel wär". Luther leitet aus ihr die Zuversicht ab, dass "der Fürst dieser Welt" abgewirtschaftet und seine Schrecken verloren habe, doch könnte die Zeile auch so verstanden werden, dass die Welt längst nicht voller Teufel sei, sondern in der Topologie des Satanischen durchaus Leerstellen aufweise. Als wollte er zur Behebung dieses Mangels seinen Beitrag leisten, hat nun der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats der Ukraine, Olexij Danilow, die ukrainisch-orthodoxe Kirche aufgefordert, sich von Moskau zu distanzieren. Wenn sie darauf Wert lege, weiterhin im Kiewer Höhlenkloster zu bleiben, solle sie Wladimir Putin und dessen Weihwasserträger, den Moskauer Patriarchen Kyrill, als das bezeichnen, was sie seien, nämlich Teufel.