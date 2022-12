Das Streiflicht

(SZ) Es fällt nicht leicht, bei Karl Lauterbach an die Kommune I, auch K1 genannt, zu denken, vor allem wegen Performance-Politikern wie Rainer Langhans und Fritz Teufel. Oder, weil man sogar bei einem Berg im Himalaya, der K2 heißt, sofort an die beiden denkt, dann eben ausnahmsweise an Dieter Kunzelmann: Der war 1967 auf die Idee gekommen, eine Kommune zu gründen, also Menschen in einer Wohnung zusammenzubringen, die die Kleinfamilie als Keimzelle aller Spießigkeit überwinden wollte und damit jede fesselnde Norm wie Treue oder individuellen Besitz gleich mit. Allen gehörte alles und jeder konnte mit jeder. Dieses astreine Modell erreichte seinen Höhepunkt, als 1968 Uschi Obermaier einzog und von diesem Moment an jeder zweite deutsche Mann entschlossen war, sich zum Kommunarden ausbilden zu lassen. Aber kaum mehr als ein Jahr später war der Spuk vorbei. Die Kommune hatte an wechselnden Berliner Schauplätzen noch nicht mal eine Legislaturperiode von vier Jahren geschafft. An einem Haus erinnert eine Gedenktafel daran, sie ist übertitelt: "Hier hauste im Jahr 1968 die Kommune I."