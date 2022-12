(SZ) Das Geschenk für den Papst war gut zwei Tonnen schwer, übellaunig und musterte seine Umgebung aus kleinen, glanzlosen Augen. Man tut ihm wohl kein Unrecht mit der Vermutung, dass sich darin seine Verblüffung spiegelte über die ihm ganz unbegreifliche Situation, in der es sich befand. Das indische Panzernashorn, mit einer goldenen Kette ans Deck eines Schiffes gefesselt, sollte 1516 eine Gabe des portugiesischen Königs Manuel I. an den Heiligen Vater sein, um diesen politisch günstig zu stimmen. Für den Fall einer unerwartet auftretenden päpstlichen Rhinophobie würde das beigefügte Gold das Seine tun. Leider sank das Schiff im Sturm mitsamt dem angeketteten Nashorn. Aber wer weiß schon, welche Entbehrungen dem beklagenswerten Tier in den düsteren Kellern des Vatikans erspart blieben, als es hinabging zu den Fischen.