Das Streiflicht

(SZ) Hatten wir nicht alle gehofft, dass Petrus in diesem Winter, in dem jede kleine Drehung am Heizungsregler den Ruin bedeuten kann, uns warme Luft aus der Sahara schickt, die Adventsfeiern im Biergarten ermöglicht oder ein weihnachtliches Sonnenbad am Starnberger See? Hatten wir nicht gebeten, er möge Väterchen Frost in Ketten legen, und gleichzeitig versprochen, unter keinen Umständen "I'm dreaming of a white Christmas" abzuspielen, auch nicht die Version der Toten Hosen? Was aber tut dieser Verdrussheilige, der offenbar mit Putin im Bunde steht? Macht den Eisschrank auf, wirft die Schneekanone an, pustet Polarluft ins Land, sodass, wie Matthias Claudius schrieb, "Stein und Bein vor Frost zerbricht und Teich und Seen krachen". Mensch, Petrus, wo lebst du denn? Noch nie was vom Klimawandel gehört? Die Zeit der harten Winter ist Schnee von gestern. Ein Dezember, grün und blütenduftend wie der Mai, wäre das Gebot der Stunde - wofür haben wir seit Menschengedenken unbeirrt Kohlendioxid in die Luft geblasen?