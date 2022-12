Das Streiflicht

(SZ) Vor Jahrzehnten verfasste der Regensburger Dogmatikprofessor Joseph Ratzinger einen Aufsatz, in dem er, ausgehend von der "erschreckenden Verarmung" der Kirchenmusik, deren Reichtum, Sinn und Schönheit beschrieb. Den Schluss bildete ein kleiner Katalog an Grundsätzen, worin es der höheren Kirchenmusik unter anderem auferlegt wurde, dass sie, "indem sie den Schöpfer verherrlicht, dem Kosmos seine Herrlichkeit entlocken" müsse. Und was gehört zu den herrlichsten Herrlichkeiten des Kosmos? Unter "Löwen" ist das keine Frage: der TSV 1860 München, auch genannt "die Sechzger". Vor diesem Hintergrund wird vielleicht verständlich, was der Münchner Pfarrer und "bekennende Löwenfan" (Evangelischer Pressedienst) Rolf Wohlfahrt über das Weihnachtsliedersingen im Grünwalder Stadion sagt: Wenn da alle "Macht hoch die Tür" sängen, sei das "ein Gänsehautmoment".