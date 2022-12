Das Streiflicht

(SZ) Zu den vielen Ungerechtigkeiten im Leben gehört, dass man sich als älterer Mensch manche Dinge leisten kann, die man als junger Mensch gern gehabt hätte, man sich aber nicht leisten konnte. Leider will man diese Dinge, die man früher wollte, später oft nicht mehr. Natürlich gibt es Ausnahmen, zum Beispiel Motorräder. Wenn man heute einen motorisierten Friseurstuhl, also eine Harley-Davidson sieht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auf ihm ein grauhaariger oder glatzköpfiger Mann sitzt, der zu jener Zeit jung war, als Willy Brandt noch nicht wusste, dass er einen Stasi-Spion in seinem Stab hatte. Manchmal fahren auch grauhaarige Frauen Harleys, aber das ist ungefähr so selten wie ein starkes Spiel von Thomas Müller in der Nationalmannschaft. Eine Harley ist, lebensgeschichtlich betrachtet, oft so etwas wie die hochmotorisierte Vorstufe des Rollators. Roll on, Baby, roll on.