Das Streiflicht

(SZ) Die Nachwelt sei nicht seine Sache, hatte Hans Magnus Enzensberger einmal gesagt, das sollten die Nachkommen unter sich ausmachen. In Erfüllung dieser Lizenz haben die Nachkommen gleich nach Enzensbergers Tod begonnen, den Mann so einzuordnen, wie er größtenteils schon zu Lebzeiten eingeordnet worden war. Dabei stellte sich heraus, dass er, dieser Enzyklopädist, Experte für Heiterkeit, Sprachzauberer, fröhliche Nihilist, intellektuelle Luftikus und Solitär unter den Dichtern und Denkern, vor allem eins gewesen war: ein Tausendsassa. Eine derart entschiedene Zuweisung ist in letzter Zeit nur einem widerfahren: dem Steuerzauberer und kochenden Luftikus Alfons Schuhbeck, der medienübergreifend als "wahrer Tausendsassa" eingeordnet wurde, von Franz Josef Wagner, dem Solitär unter den Kolumnisten, sogar als "löffelschwingender, schneebesenwirbelnder Tausendsassa".