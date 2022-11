Das Streiflicht

(SZ) Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist moralisch fast so stark, wie sie spielerisch schlecht ist. Früher war das andersherum. Das war für Fußballinteressierte besser, weil es in Deutschland von der Bischofskonferenz bis zur "Letzten Generation" zwar jede Menge Zeigefinger-Moralisten gibt, aber mittlerweile deutlich weniger gute Fußballspieler (m/w/d). So gesehen wäre es nicht schlecht, wenn sich die Kicker ein Beispiel am Schicksal der Krawatte nähmen. Im Wirtschaftsteil der SZ, der moralisch gesehen seit einiger Zeit auch sehr stark ist, war gerade ein Interview mit dem italienischen Modemenschen Raffaello Napoleone zu lesen. Die Verkaufszahlen von Krawatten hätten um 30 Prozent zugenommen, wusste Sig. Napoleone, und meinte: "Krawatten waren so lange weg, dass sie jetzt wieder angesagt sind."