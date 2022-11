Das Streiflicht

(SZ) Das Ruhrgebiet hatte bereits einen Sonderbotschafter, da wussten viele Länder noch gar nicht, dass es so etwas gibt: Der Mann hieß Adolf Tegtmeier und wurde in alle deutschen Wohnzimmer geschickt, wo nicht schnell genug ins andere Hauptprogramm umgeschaltet werden konnte. Zuerst ging Tegtmeier für das ZDF auf Reisen, später erzählte er dann im Auftrag der ARD "Geschichten aus der Heimat". Tegtmeier war der Urtyp des Ruhrpott-Kleinbürgers mit Schlägerkappe: gewieft, skeptisch, weise und vorurteilsbeladen, kurz: vom Leben gleichermaßen geprüft wie nicht kleinzukriegen. Wenn Tegtmeier mit langem Applaus bei einem Auftritt begrüßt wurde, dann badete er nicht im Beifall, er lachte auch nicht zweimal kokett "Haha!" wie Thomas Gottschalk. Er machte, im Gegenteil, einen besonders schiefen Mund und sagte schnell: "Jaja! Ich kenn euch Brüder!" Was besonders die Schwestern im Publikum so verstehen mussten: Jetzt habt euch mal nicht so!