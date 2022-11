Das Streiflicht

(SZ) Katholiken, die in den Einzelheiten ihres Glaubens nicht gefestigt waren und eh schon manches durcheinanderbrachten, hatten vor 15 Jahren eine weitere Anfechtung zu bestehen. Damals ließ der Vatikan wissen, dass die - unter Kennern nie für substantiell gehaltene - Lehre von der Vorhölle zu den Akten gelegt werden könne. Begründet wurde der Schritt damit, dass es eine "unzulässig eingeschränkte Sicht der Erlösung" darstelle, wenn ungetauft verstorbene Kinder und gute Menschen, die vor Christi Geburt lebten, in einen zwischen Himmel und Hölle gelegenen Warteraum abgeschoben würden. Bei besagten Katholiken kam das in weit gröberer Form an, weswegen unter ihnen die Klage entstand, der Papst habe die Hölle abgeschafft. Die Hölle abschaffen hieße aber, zugleich das überlieferte und mit geheimem Grauen lieb gewonnene Sortiment von sadistischen Teufeln, einem unermesslichen Flammenmeer, ewigen Qualen, vergeblicher Reue und rasender Verzweiflung aus dem Verkehr zu ziehen und in der Rumpelkammer ausgedienten Religionszubehörs einzulagern. So weit ist es aber nicht gekommen. Rom zufolge hat die Hölle Bestand, und zwar, wie ein hoher Würdenträger einmal sagte, "wegen der Dickköpfigkeit des Menschen". Er hoffe jedoch, fügte er hinzu, dass sie leer sei.