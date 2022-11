Das Streiflicht

(SZ) Der späte Friedrich Merz, dessen Zeitgenossen wir ja sind, ist rhetorisch deutlich interessanter als der junge Merz, von dessen hochgewachsener Ungeduld nur noch die Boomer ein paar exklusive Bilder im Gedächtnis haben. Genauso wie sich lediglich Gereifte an Robert Lembkes heiteres Frage- und Ratespiel "Was bin ich" erinnern , bei dem jede Kandidatin, jeder Kandidat eine für ihn oder sie typische Handbewegung machen musste, die den Ratefüchsen eine erste Orientierung geben sollte. Würde man Merz heute um diese Handbewegung bitten, wäre es eine Handbewegung von der Sorte "wegwerfende Handbewegung": Kommt, Leute, lasst mich mit eurem Gendersprachzeug in Ruhe, hinfort mit dem elenden Achtsamkeitsgetue, Schluss mit der Hysterie um Corona, und was den Kanzler betrifft, so möchte Merz gar nicht lange darüber klügeln, wie dieses Land aufgestellt wäre, würde nicht Olaf Scholz, sondern er, Friedrich Merz, dieses Amt bekleiden. Der späte Friedrich Merz ist so etwas wie der unbeirrbare Odysseus im woken Strom der Zeit. Sein Boot heißt CDU, sein Segel ist so gespannt wie seine Backenmuskeln, und sein ungeliebter Lieblingsgegner trägt nicht den Namen Palamedes, nein, er heißt Karl Lauterbach.