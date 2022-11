Das Streiflicht

(SZ) Immer dann, wenn es um das Königshaus schlecht steht, erinnern sich die Leute im noch vereinigten Königreich daran, dass die Windsors eigentlich Deutsche sind. Tatsächlich wurzelt der Stammbaum des immer noch neuen, dritten Königs Karl, der sich Charles nennt, in Sachsen-Coburg-Gotha, in Hannover und ein wenig auch in Glücksburg. Diana, die vielbeweinte, erregte sich angelegentlich über ihre "schrecklichen deutschen Verwandten". Sie gab damit einem in Manor Houses unter Lords und Ladies bis heute verbreiteten Ressentiment Ausdruck, dass Corgis, Barbourjacken und Landrover auch nach vier Generationen noch keine Briten, geschweige denn Engländer machen. In diese Kerbe schlägt jetzt auch eine neue Biografie über König Charles. Deren Autorin Catherine Mayer meint, dass Charles auch wegen seiner deutschen Wurzeln ein begeisterter Homöopath sei.