Das Streiflicht

(SZ) Nun also die Wassermelone! Sie soll willkommen sein im Garten der symbolischen Früchte, denn im Spalier der saft- und kraftvollen Obstmetaphern gibt sie sich besonders stattlich und farbenfroh. Die Wassermelone wird in diesen Tagen deshalb so hochgehalten, weil sie in der Region um die südukrainische Stadt Cherson zu besonders praller Reife gelangt und die Wirtschaft dort unten, im Delta des Dnjepr, schmackhaft in Gang hält. Nun sind die russischen Truppen abgerückt, und damit gehen Land und Wassermelonen wieder in das Eigentum der Bürger von Cherson über. Überall zeigen sie nun Bilder von Wassermelonen in allen denkbaren Erscheinungsformen, also grün und globusrund, halbiert und innen fleischrot oder dreieckig nach Art kleiner Tortenstücke. In welcher Gestalt auch immer die Wassermelone auftritt: Sie ist zu einem Symbol der Befreiung und der Wiedergewinnung von Autonomie und wirtschaftlicher Stärke geworden. Damit ist sie gewissermaßen die Gegenfrucht zum Apfel, der ja seit Luther das Symbol der trotzigen Apokalyptiker geworden ist. Wobei es eigentlich weniger der Apfel selbst ist, der für die verrückte Hoffnung im Angesicht des Unabwendbaren steht, sondern vielmehr sein windgebeugter Wirt, der Apfelbaum.