Das Streiflicht

(SZ) Kanaan wird oft mit Kana verwechselt, dem Ort, wo Jesus bei einer Hochzeit Wasser in Wein verwandelte, steht aber ansonsten ziemlich stabil in der Überlieferung. Geografisch lässt Kanaan sich als die Landbrücke zwischen Ägypten im Süden und Mesopotamien im Norden definieren. Was die Religion angeht, so entrollen Texte aus den Archiven von Ebla, Mari und Ugarit ein ebenso üppiges wie buntes Bild. Um beispielhaft den Ba'al-Zyklus zu bemühen, so geht aus ihm hervor, dass der oberste Gott El weltfremd zu regieren scheint und seine Gemahlin Athirat ihre eigenen Intrigen spinnt, während Ba'al, der Sohn des Wettergottes Dagon, allerlei irdische und überirdische Abenteuer besteht. Politisch hatte es Kanaan nicht leicht, da es von mächtigen Anrainern immer wieder als willkommene Beute angesehen wurde.