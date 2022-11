Das Streiflicht

(SZ) Als der "Tagesschau"-Sprecher André Schünke kürzlich ohne Krawatte auftrat, war jedermann klar, dass das Land unaufhaltsam auf einen Abgrund aus modischer Willkür, Kulturlosigkeit und offenen Kragenknöpfen zusteuert. Entsprechend laut war der Aufschrei, einige besonders sensible Menschen, die Schünkes Blöße nachts um 1.40 Uhr gesehen hatten, lagen bei der "Tagesschau"-Frühausgabe noch immer ohnmächtig im Fernsehsessel. Zwar ist die Krawatte in praktischer Hinsicht ein sinnloses Kleidungsstück, weil sie weder wärmt noch vor Regen schützt, aber gerade diese Nutzlosigkeit hievt sie in den Rang eines den irdischen Zwecken enthobenen Kunstwerks, das ihren Träger als Mann von Geschmack und Welt ausweist. Dass so ein in höhere Sphären verweisendes L'art-pour-l'art-Objekt einfach aus dem Dresscode der "Tagesschau" gestrichen wird, zeigt abermals, wie weit sich die Republik von den guten Sitten früherer Zeiten entfernt hat. Womöglich erleidet die Krawatte dasselbe Schicksal wie der Zylinder, der heute nur noch zum Hervorzaubern von Kaninchen Verwendung findet.