Das Streiflicht

(SZ) Was waren das noch für unbeschwerte Zeiten, als man beim Lesen des ersten Satzes von Uwe Johnsons Roman "Mutmaßungen über Jakob" denken konnte: Was für ein patenter Kerl muss das sein! Einer, der einen eigenen Kopf hat, wie man vor ein paar Jahren noch sagte, und sogar dem politischen Gegner zugestand, dass es sich deswegen nicht automatisch um ein hohles Modell handeln musste. Der Satz lautete in aller kreativen Unschuld: "Aber Jakob ist immer quer über die Gleise gegangen." Und wer die Gleise und den Mann, der laut Erzähler in seinem instinktsicheren Auftreten an eine Katze erinnerte, zu deuten wusste, der dachte: Dieser Jakob ist ja, wenn schon kein Querdenker, so doch ein Quergänger, toll! Was aber damals den Lesegenuss um ein Vielfaches befeuerte, löst heute den Impuls aus, das Buch nach dem ersten Satz für gelesen zu erklären. So sehr hat es eine Bewegung von Gleiswanderern geschafft, einem Begriff das Licht der Aufklärung auszublasen. Wer heutzutage quer zu den Gleisen läuft, muss aufpassen, dass er nicht auf der Stelle die Edition Suhrkamp verlassen muss.