Das Streiflicht

Wer auf einer Liste steht, hat die Aufmerksamkeit der Leute sicher. Was aber, wenn man auf der falschen Liste landet?

(SZ) Rolf Mützenich, der immer so aussieht, als bräche er nur aus Trotz nicht sofort in Tränen aus, hat seinen Namen auf einer Liste der ukrainischen Regierung gefunden. Es sei eine Terrorliste, sagte Mützenich allen Twitteranern, die noch nicht vor Elon Musk nach Mastodon geflohen sind. Für Laien: Mastodon ist kein Fiebersenker für Kleinkinder, sondern ein Mikroblogger-Dienst. Man kann Mastodon in etwa mit dem neuen PEN-Club Berlin vergleichen, wo alle, die den alten PEN-Club für eine Bratwurstbude gehalten haben, ein neues, intellektuell veganes Zuhause gefunden haben. Übrigens liegt ein großer Reiz des neuen PEN-Clubs darin, dass er eine gewaltige Liste veröffentlicht, auf der viele Namen von Schriftstellern, die vor allem durch ihre Bücher bekannt geworden sind, neben Namen von Schriftstellern auftauchen, die vor allem dadurch bekannt geworden sind, dass sie auf der PEN-Club-Liste stehen. Rolf Mützenich ist weder Mitglied im neuen PEN-Club noch steht er auf einer Terrorliste. Er hat sich da irgendwie vertan, es handelte sich nur um eine Liste, auf der die Namen von Leuten stehen, die aus Sicht der ukrainischen Regierung Narrative verbreiten.