Das Streiflicht

In Münster haben sie ein Kreuz weggeräumt, in Berlin geht das nicht so leicht. Anstoßnehmen geht aber immer.

(SZ) Als sich im November 1975 ein paar Staatschefs in dem französischen Schloss Rambouillet trafen, nannte man diese Zusammenkunft noch nicht Gipfel, sondern Kamingespräch. Was das geistliche Drumherum angeht, so weiß die Überlieferung, dass Frankreichs Präsident Valéry Giscard d'Estaing und der italienische Ministerpräsident Aldo Moro (beide katholisch) zusammen mit US-Präsident Gerald Ford (Episcopal Church of America) einen katholischen Gottesdienst besuchten. Der deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt und Großbritanniens Premier Harold Wilson sollen um diese frühe Stunde noch geschlafen haben, und der japanische Ministerpräsident Takeo Miki unternahm in der Zwischenzeit einen Spaziergang.