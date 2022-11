Das Streiflicht

(SZ) Man soll nicht alles glauben, was im Netz steht. Man wäre sogar sehr gut beraten, vieles gar nicht erst zu lesen. So finden sich auf Twitter unzählige Gruppen, denen als größtes Problem der Gegenwart nicht der Klimawandel oder Putins Mordfeldzug in der Ukraine gilt, sondern - eine sehr kleine Auswahl - zum Beispiel: das Fehlen des Gendersterns in offiziellen Verlautbarungen, die Not der von grauen Eichhörnchen bedrängten roten Hörnchen, Wutausbrüche über schwarze Hobbits in der Serie "Die Ringe der Macht", der Wunsch nach einem fiesen eiskalten Winter (in welcher Partei wurde dieser wohl geäußert?), die kriegstreiberischen Ukrainer, die dreisterweise ihr Land verteidigen (obwohl Harald Welzer doch bei "Anne Will" wissen ließ, dass Menschen wie er die eigentlichen Opfer der Kriege seien). Dann die Sorge um die Zukunft benzingurgelnder Altfahrzeuge. Seit aber Elon Musk Twitter in eine Plattform verwandeln will, gegen die der dunkle Turm von Mordor einem Ferienheim der Arbeiterwohlfahrt gliche, treibt viele Menschen die Sorge um, es habe sich bald ausgezwitschert. Optimisten jedoch weisen sie daraufhin: Online-Plattformen kommen und gehen, das Bedürfnis nach unablässigem Geschwätz aber wird bleiben bis zum Tag des Jüngsten Gerichts (dann allerdings ...).