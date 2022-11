Das Streiflicht

(SZ) Es ist blöd gelaufen damals, als Ernest Shackleton als erster Mensch den Südpol erreichen wollte. Sein Expeditionsschiff Nimrod hatte im Februar 1908 Kap Royds erreicht, von dort marschierten er und drei Kameraden zu Fuß weiter Richtung Pol. Leider war es eiskalt und stürmisch, was in dieser Gegend nicht selten ist, die Vorräte gingen zur Neige, und die Männer kränkelten. Rund 180 Kilometer vor dem Ziel kehrten sie um. "Wir haben unser Pulver verschossen", notierte Shackleton. Ohne Pulver und mit dem niederschmetternden Wissen, gescheitert zu sein, schleppten sie sich zurück ins Basislager. Immerhin, sie haben überlebt. Den Ruhm, als Erster am geografischen Südpol gewesen zu sein, heimste im Dezember 1911 der Norweger Roald Amundsen ein. Für Shackleton blieb nur so ein Hat-sich-redlich-bemüht-Ruhm, aber das hat er sich selbst zuzuschreiben: Er ist einfach nicht weit genug gegangen.