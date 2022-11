Das Streiflicht

(SZ) Die Toten schweigen, behauptet Arthur Schnitzler. Aber das stimmt natürlich nur in jenem engen Sinne, dass die Toten nicht sprechen. Wirklich schweigen aber tun sie nicht, schon gar nicht wie das Grab, in dem sie ja hoffentlich zur Ruhe gekommen sind. Sie schweigen eher wie Angeklagte, die vor Gericht von ihrem Schweigerecht Gebrauch machen, aber eine Erklärung durch ihren Anwalt verlesen lassen. Wobei auch dieser Vergleich hinkt, weil die Toten ja tot sind, also weder vor Gericht stehen noch Anwälte haben, noch Erklärungen schreiben. Sagen wir also besser: Die Toten schweigen wie Angeklagte, die gar nicht angeklagt sind, sich aber trotzdem nicht mehr retten können vor Anwälten, die in ihrem Namen nicht abgestimmte Erklärungen abgeben.

Monet und van Gogh zum Beispiel, Claude und Vincent. Beide haben ihre Staffeleien schon vor einiger Zeit im Jenseits aufgestellt und sich dennoch jüngst zu den Debatten der Gegenwart zu Wort gemeldet. Sie haben, wie man in Frankreich sagt, ihren Dijon-Senf dazugegeben zu der Frage, was man davon halten soll, wenn Leute Lebensmittel auf Leinwände werfen. Die Meinung von Monet und van Gogh ist dabei besonders relevant, weil beide unmittelbar Betroffene sind. Der eine hat Kartoffelbrei auf seinen Heuschober bekommen, der andere Tomatensuppe auf seine Sonnenblumen. Schmerzt sie das nicht? Im Gegenteil! Das wissen wir dank der NDR-Rundfunkrätin Jessica Kordouni. "Monet und Van Gogh hätten diesen Protest gemocht", teilte sie auf Twitter mit. Das wäre also geklärt. Und zum Glück für die um Orientierung bettelnde Nachwelt haben sie nicht nur im öffentlich-rechtlichen Rundfunk einen direkten Draht in die Unterwelt. Christian Drosten, Chefvirologe und Dichtermedium, zerstreute Bedenken gegen das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes vor zwei Jahren mit dem Hinweis, dass auch Friedrich Schiller Maske tragen würde. Drosten plus Schiller, mehr Bürgschaft geht in Deutschland eigentlich nicht. Der Theaterregisseur Jay Scheib wiederum weiß: "Richard Wagner wäre heute glücklich über Augmented Reality." Und den Exklusivzugang nach ganz oben hat natürlich die CSU. "Jesus", verkündete die damalige Digitalstaatsministerin Dorothee Bär vergangenes Jahr, "würde heute twittern." #hallelujah.

Allzu gerne wüsste man, wie Sender und Empfänger dieser Botschaften genau zueinanderfinden. Veranstaltet Christian Drosten nächtliche Séancen, um mit Schiller in Kontakt zu treten? Türmt sich der Geist Richard Wagners von Zeit zu Zeit zu einer Gewitterwolke auf wie der von Mufasa im "König der Löwen"? Treffen sich Monet und van Gogh dienstags im Club der toten Maler, um die Weltlage zu erörtern und hinterher ein Protokoll an den NDR zu schicken? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur: Auch die Toten sind heute mitteilsamer. Früher hätten sie sich höchstens einmal im Grab herumgedreht.