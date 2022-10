Das Streiflicht

(SZ) Der Fußballtrainer Xabi Alonso hat mit Bayer Leverkusen schon wieder ein Spiel verloren, die Lage ist misslich, und trotzdem sprach sich Alonso am Samstag sofort neuen Mut zu, er sagte, es sei jetzt "nicht die richtige Zeit zu weinen". Nun weiß Alonso selbst am besten, wann er nicht nur den Ball, sondern auch die Tränen einmal laufen lassen sollte - jedoch fügt er mit seinem Satz auch der schon vorher dicken Akte mit der Aufschrift "Männer/Weinen/Schwierigkeiten" ein weiteres Blatt hinzu. Wer in dieser Akte blättert, gelangt ans Sterbebett von Konrad Adenauer, der einst mit letzter Lebenskraft seine schluchzende Tochter Libet zur Ordnung rief "da jitt et nix zo kriesche!", da gibt es nichts zu weinen. Und nicht nur zeitlich weit davon entfernt findet sich auch ein Eintrag des Schriftstellers Édouard Louis, der 2016 in seinem autobiografischen Roman "Im Herzen der Gewalt" schreibt, "ich versuchte, einen Heulanfall zu bewirken ... ich wollte mich zum Weinen nötigen".