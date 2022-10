(SZ) Wahnsinn, was Tiere alles können. Die Rede ist jetzt nicht vom Hund, der den Garten katzenfrei hält, oder von den sagenhaften Flugeigenschaften der Stubenfliege - nein, es geht hier um Größeres: um Fähigkeiten, die, so stand es mal im göttlichen Plan, eigentlich nur der Mensch besitzen sollte. Aber irgendwie hat Gott dabei Mist gebaut, und nun haben wir den Salat. Der Papagei kann sprechen, und zwar mit Tiefgang, wie jeder Papagei-Besitzer weiß, der abends mit seinem Vogel über die geschichtsphilosophischen Dimensionen der Gaspreisbremse debattiert. Mit der Schmach, nicht das einzige sprachbegabte Wesen zu sein, lebt der Mensch schon lange, aber es kommen täglich neue Erkenntnisse hinzu, die den Glauben an die menschliche Einzigartigkeit erschüttern. Soeben haben Wissenschaftler herausgefunden, dass Bienen von links nach rechts zählen, so wie das auch die meisten Menschen tun. Wie? Bienen können zählen? Ist im Grunde logisch, denn schließlich müssen sie wissen, ob am Feierabend alle im Bienenstock sind oder ob Hilde wieder fehlt, die einfach nicht vom Löwenzahn-Nektar loskommt.