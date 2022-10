Das Streiflicht

(SZ) Man erfährt doch jeden Tag etwas Neues. Das ist schön, denn der Mensch ist, gegrüßet sei Niklas Luhmann im Soziologenhimmel, ein lernendes System. Neulich war in der Zeitung die Schlagzeile zu lesen: "Steinmeier auf Mission im Kriegsgebiet". Dass Steinmeier schon Schröderknecht sowie Putinfreund war und im Schloss Bellevue Spätmoralist geworden ist, wusste man bereits. Aber dass er jetzt auch noch Missionar ist? Klar, wäre er 40 Jahre jünger, könnte man ihn sich, ordentlich bekrawattet und rasiert, schon als Mormonenmissionar auf Tour in Europa vorstellen. Aber wahrscheinlich war das mit der Mission anders gemeint, auch weil immer mehr Satzbildner und -bildnerinnen, beeinflusst von der digitalen Globosprache, das Englische direkt ins Deutsche übernehmen. So wird aus dem englischen momentum (eigentlich Impuls, antreibende Kraft) das undeutsche Momentum (wie in: "dem FC Bayern fehlt das Momentum") und aus mission (eigentlich Auftrag, Aufgabe) die Mission, wo doch Bonifatius der Missionar der Deutschen war und nicht ihr Auftragnehmer.