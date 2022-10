Das Streiflicht

(SZ) Zwei Wesen mit Namen Balder haben sich unserem kulturellen Gedächtnis eingeprägt. Das eine ist Balder, auch Baldur genannt, ein überaus schöner und friedfertiger germanischer Gott. Mit ihm nahm es insofern ein schlimmes, ja albernes Ende, als er, der für unverwundbar galt, von seinem blinden Bruder Hödur ausgerechnet mit einem Mistelzweig erschossen wurde. Das war tragisch, andererseits aber auch wieder derart komisch, dass man es jederzeit für eine von Hugo Egon Balders Shows hätte verwenden können, ironischerweise vielleicht sogar für "Genial daneben", obwohl Hödurs Schuss ja überhaupt nicht danebengegangen war. Dieser Balder war in den Zeiten seiner großen Fernseh-Erfolge durchaus nicht unumstritten, aber wenn sich die Zuschauer in einem einig waren, dann darin, dass es ihm auf dem Feld der Albernheit so leicht keiner zuvortat. Daher könnte auch Gewicht haben, was er jetzt der dpa gesagt hat: dass uns in Deutschland mittlerweile die Albernheit fehle und dass man nicht mehr albern sein dürfe, weil das für doof und nicht ernsthaft genug gehalten werde.