Das Streiflicht

(SZ) Wer erleben will, wie sich Markus Lanz einmal so richtig wegschmeißt, der muss in der ZDF-Mediathek bloß dessen Sendung vom 6. September anklicken. Zu Gast ist da neben anderen halbwegs interessanten Menschen der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer, der nicht nur sich selbst mit lümmelndem Stolz zur Schau stellt, sondern auch seine Kleidung. "Ich habe bewusst einen Anzug der Farbe 'Ruhendes Grün' gewählt", antwortet Palmer auf eine Frage, die ihm niemand gestellt hat. "Was für ein Grün?", erkundigt sich Lanz. Woraufhin Palmer, sichtlich dankbar, wiederholt: "Ruhendes Grün. Ich bin ja ruhendes Mitglied meiner Partei." Die Pointe sitzt, jetzt auch bei Lanz, den man im Off ausdauernd gackern hört.