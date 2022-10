Das Streiflicht

(SZ) Der Schlagersänger Jürgen Drews hat seinen Abschied verkündet, und wie es zum Wesen des Schlagers gehört, hat er es sich und uns erst mal leicht gemacht. Wo sonst als "in einem Bett im Kornfeld" oder "Morgens auf dem Weg nach Hause" liegen alle Gefühlslagen und Ziele so klar sortiert vor uns. Das Leben ist schwierig, ja gewiss, das schon, aber die Lösungen, die Leute wie Jürgen Drews finden, sind zum Mitsummen schön. Kein Zweifel, im Endeffekt ist das Leben besser, wenn man irgendwann mit sich und dem Refrain ganz im Reinen raushauen kann: "Alles wieder im Griff!" Drews hat also bereits vor zwei Wochen im österreichischen Ellmau beim "Schlagerherbst" offiziell seinen Abschied von der Bühne gegeben und damit für etwas gesorgt, was man früher, vor Ampel- und Jamaika-Koalitionen, völlig unironisch als klare Verhältnisse bezeichnet hat. Etwas, was man von einem Mann, der sich selbst König von Mallorca nennt, auch erwarten darf. Der König tritt ab. Und basta! Hätte der Bojar von Hannover, Gerhard Schröder, vielleicht nicht gesungen, aber gebrummt.