Das Streiflicht

(SZ) Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die Deutschen schon manches Mal in Aufregung versetzt, nie aber in größere als mit seinem Statement, wonach auch der Waschlappen "eine brauchbare Erfindung" sei. Das war im August, und seitdem ist die Nation aus der Angst, sie könnte schon bei der morgendlichen Körperpflege auf einen hygienewidrigen, infektionsfördernden und jedenfalls vorzivilisatorischen Stand zurückgeworfen werden, nicht mehr richtig herausgekommen. Internationale Beobachter dürften diese Angst als Sonderform der allseits bekannten und nicht ohne Argwohn beobachteten "German Angst" aufgefasst und sich in der Vermutung bestätigt gesehen haben, dass wir ein Volk von Jammerlappen seien.