Das Streiflicht

(SZ) Ausnahmsweise soll heute mal vom Mann und seinem Körper die Rede sein, wobei vorausgesetzt ist, dass dieser Menschentyp, dessen Inneres wenig Geist, aber jede Menge toxisches Material enthält, nur Unheil stiftet. So, das wäre gesagt, und nun zum männlichen Körper: Nach Meinung einiger weniger Expertinnen und Experten kann er durchaus ansehnlich, ja richtiggehend schön sein, was sie gerne mit Michelangelos David belegen, einem biblischen Helden, dem man vor dem Kampf gegen Goliath die Kleider geklaut hat. Dass ein Kerl aus Marmor als Beispiel männlicher Schönheit dienen muss, zeigt schon, wie elend es um den Mann bestellt ist. Doch jetzt mal ehrlich: So toll sieht der Junge auch wieder nicht aus. Okay, er hat einen Fitness-Studio-Body - aber ist das nicht eine reichlich vulgäre Form von Schönheit, diese Muskeln, das angedeutete Sixpack, so als wäre David ein Kumpel von Arnold Schwarzenegger? Dabei fehlt das Wichtigste, das, was einem Mann überhaupt erst Liebreiz verleiht, was seinen Körper in ästhetische Sphären hebt, die sonst nur den Göttern und den Kultusministerien vorbehalten sind: der Bauch. Also der richtige Bauch, der Bauch in seiner platonischen Urform, der Bierbauch.