Das Streiflicht

(SZ) Das Jenseits. Das sagt sich leicht. Aber selbst die meditativ stark belastbaren Japaner finden es, Shintoisten, die sie nun mal sind, sinnlos, irgendeine Vorstellung vom Jenseits zu entwickeln. Lebensbürokratisch gesehen organisieren sie das Jenseits einfach weg. Der Shintoismus hat seinen Wunsch- und Hoffnungskatalog ausschließlich auf das Diesseits ausgerichtet. Das Leben findet sinnvollerweise nur vor dem Tod statt. Da kann man ohne langes Herumgedeute erkennen, was Sache ist, und muss sich nicht mit der Frage herumschlagen, was einen an einem Ort erwarten könnte, über dessen Charakter es nicht einmal von Google und Meta eine verlässliche Dating-App gibt. Also, das Jenseits. Vielleicht bezeichnet man mit diesem Begriff ganz schlicht eine Zukunft, die es nicht gibt, die aber mit absoluter Sicherheit kommt.