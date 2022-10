Das Streiflicht

(SZ) Es müsste einmal ein Soziologe, der ein bisschen Zeit mitbringt, herausfinden, ob die Berliner besonders gern oder besonders ungern Bucket-Listen erstellen. Für Laien in Sachen Berlin und Bucket-Listen hier zwei Handreichungen aus dem Anmerkungsapparat: eine Bucket-Liste ist eine Aufstellung von Vorhaben, die man in den Jahren, die einem zum Leben bleiben, dringend in die Tat umsetzen sollte. Die Höhe der Dringlichkeit wird von den Erstellern der Bucket-Listen eingestellt, je nach Bildungsstand und Lebensphilosophie können Lektüreempfehlungen einer Reise nach Paraguay vor- oder nachgeordnet werden. In Berlin, das muss man auch wissen, steht jeder, der etwas möchte oder irgendwo hinein will, auf einer Liste. Es handelt sich dabei um Wartelisten, die ihm oder einem Angehörigen vage in Aussicht stellen, Mitglied eines Sportklubs oder Schülerin an einem Gymnasium zu werden. Oft bleiben die Namen für alle Zeit auf der Warteliste stehen, nur wenige finden den Weg ins Mitglieder- oder Schülerverzeichnis. Deshalb die Bitte an die Soziologen: Findet mal heraus, ob es sich für Berliner überhaupt lohnt, Bucket-Listen zu erstellen, wenn sie so lange darauf warten müssen, überhaupt die Abfassung von Listen zu erlernen.