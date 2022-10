Das Streiflicht

Prinzipien hat man, um sie aufzugeben. So ist das bei den Grünen. Dabei wären sie gerne so standhaft wie die Schotten.

(SZ) Irgendwie sind die Grünen schon arme Schweine (m/w/d). Noch im Frühling 2021 freuten sie sich auf die Kanzlerin Annalena Baerbock. Jetzt sitzen sie mit der Kubicki-Partei FDP (m/m/m) in einer Koalition, der Russ' hat Deutschland umzingelt, Olaf Scholz sinniert über die Definition des Begriffes "Machtwort", und das neue grüne Prinzip heißt Prinzipienaufgabe. Wäre man garstig, könnte man sagen, der Pragmatismusdämon habe aus den Grünen die Streckbetrieb-Waffenexport-Lützerath-Abräum-Partei gemacht. Es ist eine alte Erkenntnis, dass es sich in der Opposition moralisch besser leben lässt als in der Regierung. Das Joschka-Fischer-Dilemma plagt die Grünen seit Jahrzehnten. (Für jüngere Leserinnen und Leser: Joschka Fischer war einmal ein lustiger Revolutionär, der später als griesgrämiger Außenminister den dreiteiligen Anzug im AA zwingend vorschrieb.) Aber immerhin gibt es die grüne Parteichefin Ricarda Lang, die jene Grenzen beschreibt, die für die Partei (angeblich) nicht überschreitbar sind.