Das Streiflicht

(SZ) Zu den geheimnisvollen, Menschen mit Hang zum Pathos würden sagen, mythischen Orten der zivilisierten Welt gehört der Speicher. Er liegt meistens oben, also unterm Dach, und ist so etwas wie das Gedächtnis der Familie. Weil zum Gedächtnis auch eine Abteilung für Verdrängtes gehört, finden sich auf dem Speicher manchmal Gegenstände und Zeugnisse, die einen Grauschleier auf die Familientradition werfen. Eingemottete SA-Uniformen zum Beispiel, kompromittierende Mitgliedsausweise, getrocknete Tiere aus Kolonialzeiten oder, aber das kommt zum Glück nur selten vor, Leichenteile. Die meisten Funde auf dem Speicher sind überraschender, gelegentlich sogar herzerwärmender Natur. Zu Beginn dieses Jahres fand die Amerikanerin Anna Prillaman auf dem Speicher ihres Hauses in Henrico County, Virginia, eine Kiste mit Briefen eines Mannes, aus denen folgender Auszug der Weltöffentlichkeit zugänglich gemacht wurde: "Wenn wir nicht zusammen sind, fallen mir genau die richtigen Worte ein, die ich dir gerne sagen würde. Doch wenn wir zusammen sind, ist alles, woran ich denken kann: 'Ich liebe dich.'"