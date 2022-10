(SZ) Es ist gewagt, aber es macht eine diebische Freude zu behaupten, dass Fußballer nicht viel über das Schicksal nachdenken. Sie grübeln nicht verzagt über seine Verzwicktheiten, seine Gemeinheiten, seine Fallstricke, sie denken an den nächsten Gegner oder noch lieber an den letzten, vorzugsweise den, den sie besiegten. Aber nicht an all die schlimmen Dinge, an die auch wir noch ganz kleinen Menschen keinen Gedanken verschwenden, wenn wir jung und ahnungslos auf diese Welt geschickt werden. Wie war das? Geschickt? Kommt Schicksal nicht von Geschick und zielt auf die Orte ab, an die wir geschickt werden? Ist das Schicksal am Ende das, was passiert und dem wir ausgeliefert sind, wie Politiker in westlichen Demokratien den Wahlen, die sie nicht manipulieren können? Deswegen ja auch diese Phrasen, dass der Mensch sein Schicksal akzeptieren muss und sich ihm fügen soll. Und die Fußballer? Die werden jetzt sagen, man sollte lieber mal den Ball flach halten, wenn der Stürmer geschickt wird. Das nächste Schicksalsspiel komme bestimmt, und dann wisse man mehr.