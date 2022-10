Das Streiflicht

Der FDP hängt die Ampelkoalition wie ein Mühlstein am Hals. Was sagt die Bibel zu dieser Halskrause?

(SZ) In der Bibel gibt es eine Stelle, von der man noch im Juli gesagt hätte, sie sei wie auf Christian Lindner zugeschnitten. Wir reden von der Vorschrift, wonach jemand, der erst kürzlich geheiratet hat, "nicht in die Heerfahrt ziehen", sondern ein Jahr lang zu Hause bleiben solle, "dass er fröhlich sei mit seinem Weibe" (5 Mose 24,5). Und, machte es sich Lindner mit der ihm eben angetrauten Gattin Franca ein Jahr lang zu Hause gemütlich? Nein, tat er nicht. Er ging auf große Heerfahrt, in den niedersächsischen Wahlkampf, und schlug bedeutende Schlachten in Oldenburg, Braunschweig, Celle, Hannover und Osnabrück. Das Ergebnis ist seit dem Sonntagabend bekannt: Siege sehen anders aus. Da man heute auch dazu ein Narrativ braucht, hat man sich in der FDP auf die Ampelkoalition als Spielverderberin geeinigt. Es kam aber der Geist über den Bundestagsabgeordneten Frank Schäffler, und er twitterte, dass die Ampel "wie ein Mühlstein um unseren Hals" hänge.