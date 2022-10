Das Streiflicht

(SZ) Ein ziemlich flaches Bundesland (nur der Wurmberg bei Goslar ist etwas höher) hat gewählt, und schon wieder ist alles "historisch". Die Grünen haben ein historisch gutes Wahlergebnis erzielt. Sagen die Grünen. Die CDU hat historisch schlecht abgeschnitten. Sagt Frau Schausten. Die FDP setzt ihre historische Kette der Niederlagen fort. Sagt ein SPDler. Wenn alles außergewöhnlich ist, ist nichts mehr außergewöhnlich. Und wenn alles, was am Sonntagabend bemerkenswert zu sein scheint, gleich historisch ist, dann bleibt nicht einmal mehr für das Bemerkenswerte am Montag etwas übrig. Das Wahlergebnis der niedersächsischen Grünen wird in den Geschichtsbüchern, die in der Wikipediagesellschaft sowieso nicht mehr gelesen werden, keine Rolle spielen. Da aber die alltäglichen Hyperlative ("das ist mega!") den Superlativ zugewuchert haben, meint jemand, der sagt, dies und das sei historisch, eigentlich nur, dass es interessant ist. Für ihn.