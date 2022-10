Das Streiflicht

(SZ) Bis gerade eben war "Armageddon" noch ein Kinofilm, sogar einer mit Happy End: Die Rettung der Welt konnte gelingen, obwohl sie ausnahmsweise mal nicht in den fachmännischen Händen Gottes oder des Heilands lag, sondern ein Quereinsteiger damit beauftragt wurde. Als ein Asteroid seinen Angriffsflug Richtung Erde begann, flog der furchtlose Ölbohrer Harry Stamper diesem entgegen und nach seiner Ankunft setzte er dem Planetoiden mit seinem Bohrer genauso zu wie davor dem Meeresboden auf der Erde. Am Ende jagte Stamper den grässlichen Klumpen mit einem Riesenrumms in die Luft (beziehungsweise eben ins Vakuum, weil Weltall), und alle waren gerettet. Das heißt, alle bis auf Stamper, der ging bei der ganzen Aktion leider verlustig. Aber erstens schied er als größtmöglicher Weltheld und zweitens ist irgendwas ja immer.