Das Streiflicht

Wladimir Putin erhält so gut wie nie Post vom Streiflicht. Heute schon: Er wird ja siebzig.

(SZ) Herrn Wladimir Putin, Präsident der Russischen Föderation, Moskau, 103132, st. Iljinka, 23. Sehr geehrter Herr Präsident, schon als wir uns dazu entschlossen, Ihnen zum 70. Geburtstag dieses kleine Brieflein zu schicken, standen wir vor dem Problem der richtigen Anrede. Wie, lieber Wladimir Wladimirowitsch, redet man Sie an, wenn man im Grund gar nicht gratulieren will? Wir haben uns bei Karl Valentin kundig gemacht, einem Denker, der unser Selbstgefühl in dem Maß prägt wie Alexander Dugin das Ihre, wenn auch wesentlich menschenfreundlicher. Besagter Valentin, der bitte nicht als "Walentin" auszusprechen ist, hat die Kunst des Eigentlich-nicht-schreiben-Wollens auf den Gipfel geführt, indem er statuierte, dass bei "Sehr geehrter Herr" das Wort "geehrter" gut und gern wegbleiben könne, dass "Sehr Herr" mithin völlig ausreiche.