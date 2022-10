Das Streiflicht

Die Wärmflasche hat schreckliche Wollsachen an und lag lange unten in der Schublade. Jetzt erlebt sie eine Renaissance.

(SZ) Haben Gegenstände Gefühle? Diese Frage würden Pflanzen bejahen. Auch ihnen wurde lange ein Innenleben abgesprochen. Mittlerweile weisen Forscher darauf hin, dass Blumen Schmerzen empfinden können und Bäume gerne mal ein Schwätzchen halten. Ob die Gespräche so tief gehen wie die Wurzelwerke, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall kennen Pflanzen das Problem, in ihren Empfindungen nicht wahrgenommen zu werden, und würden der Theorie zustimmen, dass selbst Gegenstände das Gefühl kennen, nicht mehr gebraucht zu werden. Wie muss sich der Herrendiener abends gefühlt haben, wenn er immer öfter nackt dastand, weil immer weniger Männer einen Anzug tragen? Wie der Röhrenfernseher, wenn die schlanken jungen Karrieristen wie Bilder protzig an die Wand gehängt wurden, obwohl sie nichts im Kreuz haben als Plastik. Wie muss es erst der Wärmflasche ergangen sein, weil das kalte Bett, in der die Hitzeinsel liegt, bei Fußbodenheizung und zentralgesteuerter Erdwärmepumpengemütlichkeit vielerorts passé ist.