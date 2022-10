Das Streiflicht

(SZ) Sunnyi Melles ist eine Schweizer Schauspielerin ungarisch-finnischer Abstammung, die in Luxemburg geboren wurde. Allein schon diese Vorstellung macht als Nationen-Collage einen solchen Spaß, dass man diesen biografischen Hinweis am liebsten gleich noch mal hinschreiben würde. Da ist passmäßig wenigstens was los! Aber das ist gar nicht nötig, denn Sunnyi Melles, die seit vielen Jahren in München Theater spielt und in vielen Filmen aufgetreten ist und viele Preise gewonnen hat, heißt seit 1993 Judith-Viktoria Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, weil sie in diesem Jahr Peter Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Sayn geheiratet hat, der übrigens völlig zu Recht von sich behaupten darf, der jüngere Bruder von Alexander Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Sayn zu sein. Was der ganze Quatsch soll? Man kann Sunnyi Melles' Lebensfakten raussprudeln, als würde man ein Lexikon an den Buchdeckeln schütteln, bis die Buchstaben und die Infos auf den Tisch purzeln, wie Smarties aus der Dose.